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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمال الكشكي: مشاركة أعضاء الحوار الوطني دليل على جدية وإرادة الدولة

صدى البلد

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مشاركة أعضاء المحور الاقتصادي بالحوار الوطني في المؤتمر الاقتصادي دليل على جدية وإرادة الدولة المصرية والرئيس السيسي في تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهتين.


وأضاف "جمال الكشكي" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن تلك المشاركة تضمن المزيد من المكاسب للمواطن المصري، متابعا: الإرادة السياسية حريصة للغاية على تحقيق أكبر قدر من المحفزات التي تصب في صالح المواطن المصري.


واسترسل: هناك العديد من القضايا التي سيتم مناقشتها غدا أمام المؤتمر الاقتصادي، مثل التضخم وغلاء الأسعار والموازنة والقطاع الخاص.


وأكمل: نهتم بالقضايا والملفات الاقتصادية التي تؤثر على المواطن بالدرجة الاولى، مثل غلاء الأسعار والتضخم وغيرهم.


 

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