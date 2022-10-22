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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موجز السوشيال ميديا.. كهربا في السوبر المصري.. وميدو يحتفل بعيد ميلاد حسام غالي

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

ميدو يحتفل بعيد ميلاد حسام غالي..شاهد

 

احتفل أحمد حسام ميدو بعيد ميلاد لاعب الأهلي السابق حسام غالي بعيد ميلاده، وذلك عبر صورة نشرها علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر ميدو برفقة حسام غالي وعلق قائلا:"كل سنة وانت طيب يا اخي".

 

هاشتاج رسالة شكر للرئيس يتصدر تويتر ومغردون: يرصدون أهم الإنجازات

 

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج رسالة شكر للرئيس، وتصدر الهاشتاج المرتبة الأولى علي تويتر في الساعات الأخيرة.

 

فرج عامر: كهرباء بالسوبر المصري في أبو ظبي

 

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق تويتة جديدة عبر حسابة بموقع تويتر.

وكتب فرج عامر: "كهربا يستعد للسوبر المصري في أبو ظبي ".

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