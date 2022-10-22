موجز السوشيال ميديا.. كهربا في السوبر المصري.. وميدو يحتفل بعيد ميلاد حسام غالي

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

احتفل أحمد حسام ميدو بعيد ميلاد لاعب الأهلي السابق حسام غالي بعيد ميلاده، وذلك عبر صورة نشرها علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر ميدو برفقة حسام غالي وعلق قائلا:"كل سنة وانت طيب يا اخي".

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج رسالة شكر للرئيس، وتصدر الهاشتاج المرتبة الأولى علي تويتر في الساعات الأخيرة.

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق تويتة جديدة عبر حسابة بموقع تويتر.

وكتب فرج عامر: "كهربا يستعد للسوبر المصري في أبو ظبي ".