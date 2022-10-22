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برلمان

نائب: المؤتمر الاقتصادي فرصة لوضع حلول لمواجهة تحديات الأزمة العالمية

النائب علاء عبد النبي
النائب علاء عبد النبي ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

قال النائب علاء عبد النبي ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، إن المؤتمر الاقتصادي خطوة مهمة  من شأنها عرض التحديات التي تواجه كافة القطاعات والتوصل إلي حلول لدعمها سواء كان القطاع الزراعي أوالصناعي وغيرهم وتخفيف العبء الكبير الواقع جراء الأزمة العالمية الحالية.

وأكد عبدالنبي ، في تصريحات صحفية ، أهمية  طرح المؤتمر تصورات تعمل علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي ، عن طريق رفع معدل الاستثمار ، لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطال، من خلال  تبني سياسة نقدية داعمة للاستقرار الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم، وتبني سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام، بما يساعد على توسيع الحيز المالي الداعم للنشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أهمية إصدار منظومة من السياسات التي تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض كلفتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في ملكية الدولة مع مراعاة مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية.

وأشار " عبدالنبي " إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيتبعه مخرجات واضحة يمكن أن تساهم في تخفيف العبء على القطاعات وخاصة القطاع الصناعي في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن نجاح هذا المؤتمر ودخول مستثمرين جدد لن يتحقق إلا بكسب الثقة لدى المستثمرين الحاليين، وحل كافة المشكلات التي تواجههم.

المؤتمر الاقتصادي القطاع الزراعى الأزمة العالمية الحالية الاستثمار الانضباط المالي

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