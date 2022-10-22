بايرن ميونخ يفوز على هوفنهايم 2-0 في الدوري الألماني

فاز فريق بايرن ميونخ على مضيفه هوفنهايم بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب راين نيكار آرينا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الألماني.

افتتح جمال موسيالا التسجيل لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 18 بينما أضاف الكاميروني موتينج الهدف الثاني في الدقيقة 38، مؤكدًا تفوق فريقه في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ للنقطة 22 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 17 نقطة في المركز السادس.

تشكيل بايرن ميونخ



وبدأ بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورليتش.

خط الدفاع: بافارد، دي ليخت، ديفيز، أوباميانك.

خط الوسط: كيميتش، جورتيسكا، كومان.

خط الهجوم: موتينج، موسيالا، جنابري.