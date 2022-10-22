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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونخ يفوز على هوفنهايم 2-0 في الدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

فاز فريق بايرن ميونخ على مضيفه هوفنهايم بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب  راين نيكار آرينا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الألماني.

افتتح جمال موسيالا التسجيل لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 18 بينما أضاف الكاميروني موتينج الهدف الثاني في الدقيقة 38، مؤكدًا تفوق فريقه في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ للنقطة 22 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 17 نقطة في المركز السادس.

تشكيل بايرن ميونخ


وبدأ بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أورليتش.
خط الدفاع: بافارد، دي ليخت، ديفيز، أوباميانك.
خط الوسط: كيميتش، جورتيسكا، كومان.
خط الهجوم: موتينج، موسيالا، جنابري.

 

بايرن ميونخ هوفنهايم بايرن الدوري الألماني جمال موسيالا

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