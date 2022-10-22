ضمن سلسلة لقاءات الحوار الوطني.. ورشة عمل عن الاستثمار الأجنبي بالتنسيقية

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل عن الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، ضمن سلسلة لقاءات وورش عمل وجلسات نقاشية تنظمها التنسيقية تتعلق بالحوار الوطني.

تناولت الورشة عدة محاور رئيسية منها معوقات الاستثمار الأجنبي في مصر وأسباب عدم تطوره، وكيفية الاستفادة من أصول الدولة غير المستغله، وتطوير القطاع الصناعي كأداة أولية لدخول استثمارات أجنبية مباشرة، ودراسة كيفية الاستفادة من المبادرات التمويلية التنموية التى تهدف إلى الاستدامة من دخول استثمار أجنبي مباشر، وارتباط الاستثمار الأجنبي بشكل عام مباشر وغير مباشر باستقرار سعر الصرف.

أدارت الورشة كل من حنان وجدى، ومصطفى أبو زيد، وحضرها من أعضاء التنسيقية، أسامة الرفاعي وعمرو البنا وأحمد نصرالله، ومحمد القاضي، ومحمد أسامة، ومحمد مهني، وإيهاب دعبس، ومصطفى الجمل، بالإضافة إلى شادي السعدني من حزب الأحرار الدستوريين، ونادر خضر من حزب الجيل، وأحمد عصام ونشأت حتة وعياد رزق من حزب الشعب الجمهوري، ومحمد عقيل من حزب مصر بلدى، وعماد عونى وخالد القاضي من حزب العدل، وسامح هليل من حزب المؤتمر، وياسر عسكر من حزب الإصلاح والتنمية، ورشدى العجوز من حزب المحافظين.

وخرجت الورشة بعدة توصيات أبرزها منح هيئة الاستثمار حق الولاية على كل ما يخص المستثمر الأجنبي من تخصيص أراضي وإصدار تراخيص، والتوسع في الرقمنة وتأسيس الشركات اون لاين، وتفعيل المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة الاستثمار، والنظر في كيفية تثبيث سعر الصرف للدولار، وضرورة ترفيق المناطق الصناعية بالكامل، وتأهيل العمالة وتدريبها عن طريق الاهتمام بالتعليم الفني، وللقضاء على البيروقراطية الاهتمام بالتأهيل الإداري، ودعم صناعة المدخلات في القطاع الصناعي، ودعم ريادة الأعمال، وإنشاء هيئة مستقلة لتسويق الفرص الاستثمارية في مصر.