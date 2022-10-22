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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قافلة بسوهاج .. عزة مصطفى: النشاط الخيري لمؤسسة أبو العينين مستمر طوال العام

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"  تقريرا عن مشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية في قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة سوهاج.

 

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وقالت عزة مصطفى، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي له دور في منتهى الأهمية لدعم الأكثر احتياجا بمحافظات الجمهورية.

 

وأضافت عزة مصطفى :"  النشاط الاجتماعي الخيري لمؤسسة أبو العينين هو نشاط مستمر طوال العام وتقوم المؤسسة  بتنظيم عمل خيري واجتماعي رائع في رمضان والمولد النبوي او مع دخول المدارس او بداية فصل الشتاء ".


وأكملت  :"  نتعامل بشكل مباشر مع نشاط  مؤسسة أبو العينين الخيرية "، مضيفة:" تعاملت بنفسي مع مؤسسة ابو العينين الخيرية  في الكثير من المناسبات ".

 

ولفتت عزة مصطفى :"  نشاط هائل للمؤسسة أبو العينين في كل المناسبات والأوقات، وده من سنوات طويلة وليس الأمر وليد اللحظة وتشرف على عمل المؤسسة سمية أبو العينين ".

 

وتابعت  :"  شاركت مؤسسة ابو العينين في قافلة ستر وعافية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي  بمحافظة سوهاج ".

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