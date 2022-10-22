عزة مصطفى تعتذر لعامل نظافة بعد طرده من محل كشري

علقت الإعلامية عزة مصطفى على فيديو طرد ومضايقة عامل نظافة في أحد محلات الكشري الشهيرة.

وقال محمد عادل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" اللي شفناه ده مرفوض شكلا وموضوعا، ومش قادرة اتصور مواطن داخل يشتري حاجة يتم طرده بره".

وأكملت عزة مصطفى:" الراجل دفع فلوس اللي هياكله إزاي تطرده بره، ليه في ناس غبية في التعامل ومش عندها إحساس إنساني، ايه المشكلة واحد لابس بدلة النظافة يشتري من محل الكشري ".

وتابعت عزة مصطفى:" مش قادرة أفهم إدارة محل الكشري ده إزاي تتعامل مع البشر ".

ووجهت عزة مصطفى حديثها لـ عامل النظافة قائلة:" مش عايزاك تزعل او تتأثر إحنا من غيركوا الشكل مش هيكون لطيف، وإحنا بنعتذرلك عن الغباء والشكل غير الإنساني الذي تم التعامل معك به".



