تجربة على الهواء.. أحمد موسى يكشف أكاذيب الإخوان بشأن كوبري سميرة موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية تقوم بنشر الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية والمشروعات القومية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “، :”جماعة الإخوان الإرهابية نشرت شائعات عن كوبري سميرة موسى الجديد بأن به ميلا حادا".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير لـ مراسل البرنامج وهو يخوض تجربة واقعية من على كوبري سميرة موسى واثبتت اللقطات كذب إدعاءات الجماعة الإرهابية بأن الكوبري به ميل حاد ".



وأثبت التقرير الذي صوره مراسل برنامج الإعلامي أحمد موسى كذب إدعاءات الإخوان، وأظهرت اللقطات أن السيارة صعدت الكوبري ونزلت منه بسهولة وسلاسة وذلك تأكيد على أن الكوبري تم إنشاؤه مطابق للمواصفات العالمية.