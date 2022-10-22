محافظ جنوب سيناء: 800 تاكسي مزود بكاميرات مراقبة..و210 أتوبيسات غاز وكهرباء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه تم تزويد سيارات الأجرة في شرم الشيخ بكاميرات مراقبة لمتابعة سلوك السائق لضمان جودة التعامل مع السائحين .

وقال خالد فودة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة خضراء ذكية مؤمنة ".

واضاف خالد فودة :" نعمل على تأمين السائحين ومراقبة سلوك السائق، ولدينا 800 تاكسي مزود بكاميرات مراقبة".

وتابع خالد فودة :" مع بداية شهر نوفمبر سيكون لدينا 500 تاكسي من أصل 800 جاهزين للعمل في شرم الشيخ"، مضيفا:" تم مراعاة الهوية البصرية في التاكسي والأتوبيسات والمحطات ".

وأكمل خالد فودة:" لدينا اتوبيسات كهرباء وغاز بإجمالي 210 وسوف يزيد العدد لـ 250 أتوبيس ويعملون كوسيلة نقل عام في المدينة يستخدمهم السائحون ".