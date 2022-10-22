تقليل الانبعاثات.. محافظ جنوب سيناء: محطة نبق للطاقة الشمسية تغذي 106 فنادق

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن محطة نبق لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية قدرتها 20 ميجا وات تقوم بتغذية 106 فنادق بشرم الشيخ .

وقال خالد فودة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" المشروع مقام على مساحة 250 ألف متر مربع، ونحن من أوائل المدن التي تنفذ مشروعات الطاقة الشمسية ".

وأضاف خالد فودة :" شرم الشيخ بها 40 ميجا وات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية “، مضيفا:” لدينا 3 محطات شمسية في شرم الشيخ".

وتابع خالد فودة :" تم تنفيذ مشروع محطة نبق لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في 4 شهور"، مضيفا:" لا نحتاج مصادر خارجية لتوفير الطاقة الكهربائية ولدينا فائض ".



وأكمل خالد فودة:" الطاقة الشمسية تقوم بتقليل الانبعاثات الكونية وقمنا بزراعة 3 آلاف نخلة في شرم الشيخ ، وتعتبر شرم الشيخ من أقل المدن التي يتواجد بها انبعاثات ".

