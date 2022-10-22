مجدي خالد : نحتاج رسالة توعية للمواطنين بأهمية المباعدة بين الولادة والأخرى

قال الدكتور مجدي خالد خبير السكان والصحة الانجابية ومدير صندوق الأمم المتحدة للسكان السابق إن ممارسة تنظيم الأسرة لها فوائد صحية كثيرة للأم والطفل وأن الولادات المتكررة لها مضاعفات علي الأم بأشكال متفاوتة عند كل سيدة.

وأضاف "خالد" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أن نحتاج الي رسالة توعية للمواطنين بأهمية المباعدة بين الولادة والاخرى.

وتابع خبير في السكان والصحة الانجابية ومدير صندوق الأمم المتحدة للسكان السابق أن عند اقتراب نسبة الولادة للاخري تكون نسبة الإصابة بأمراض لهذا الطفل في تزايد ونسبة الوفيات أيضا تزيد في هذه الحالة.