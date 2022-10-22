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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي:7.5 تريليون جنيه إجمالي ودائع البنوك يوليو الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفعت ودائع البنوك بنهاية يوليو الماضي إلي 7.5 تريليون جنيه مقابل 7.4 تريليون جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بـ 7.21 تريليونا في مايو السابق لهما.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان جملة ودائع الحكومة ارتفعت إلي 1.54 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 1.5 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 1.43 تريليون جنيه في مايو 2022.

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تضمنت تلك الودائع، الودائع بالعملة المحلية لنحو 1.33 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 1.3 تريليون جنيه في يونيو 2022 ومقارنة بـ 1.24 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.

وسجلت الودائع بالعملة الأجنبية نحو 205.54 مليار جنيه في يوليو الساق مقابل 205.102 مليار جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 195.1 مليار جنيه في مايو 2022.

بلغت الودائع غير الحكومية نحو 6 تريليونات جنيه في يوليو الماضي مقابل 5.9 تريليون جنيه في يونيو السابق مقابل 5.8 تريليون جنيه في مايو 2022.

وصلت الودائع بالعملة المحلية لغير الحكومة نحو 5.1 تريليون جنيه في يوليو الماض مقابل 5 تريليونات جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 4.9 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.

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