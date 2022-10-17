البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية للبنوك إلى 6.7 تريليون جنيه يوليو الماضي

ارتفع إجمالي السيولة المحلية للبنوك بنهاية يوليو الماضي إلي 6.71 تريليون جنيه بعد أن كانت 6.611 تريليونا في يونيو السابق له ومقارنة بـ 6.5 تريليون جنيه في مايو 2022.

كشف أحدث تقرير البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي أرصدة المعروض النقدي إلي 1.6 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقال 1.544 تريليون جنيه في يونيو2022 ومقارنة بـ 1,5 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.



وتضمنت تلك الأرصدة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي مسجلة 801 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 778.602 مليار جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بـ 767.401 مليار جنيه في مايو من نفس العام.



وبلغت أرصدة الودائع الجارية بالعملة المحلية ضمن المعروض النقدي نحو 774.43 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 677.4 مليار جنيه في يونيو 2022 ومقارنة بـ 729.7 مليار جنيه في مايو 2022.



وسجل إجمالي أشباه النقود نحو 5.133 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 506.7 تريليون جنيه في يونيو 2022 ومقارنة بـ 5 تريليونات جنيه في مايو من نفس العام.



وبلغت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية نحو 4.3 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 4.22تريليون جنيه في يونيو 2022 ومقارنة بـ 4.16 تريليون جنيه في مايو السابق.



ووصلت الودائع الجارية بالعملات الأجنبية نحو 245.712 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 228.453 مليار جنيه في يونيو 2022 ومقارنة بـ 237.84 مليار جنيه في مايو من نفس السنة.



ووصلت الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية نحو 625.4 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 617.65 مليار جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 609.44 مليار جنيه في مايو 2022.

