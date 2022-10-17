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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار محافظ البنك المركزي يتوقع زيادة معدل التضخم في العالم.. فيديو

هشام عز العرب
هشام عز العرب

قال هشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزي إن الوضع السياسي العالمي هو المؤثر القوي على الوضع الاقتصادي الحالي، موضحا أن لطالما هناك تؤتر سياسي لطالما هناك تذبذب اقتصادي.

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مستشار محافظ البنك المركزي:خطوات مختلفة لتعديل الهيكل الاقتصادي المصري لتفادي الصدمات الخارجية.. فيديو

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مستشار محافظ البنك المركزي: لا أتقاضي أجرا عن عملي لهذا السبب.. فيديو

واضاف "عز العرب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن العالم متخوف من بداية عام ٢٠٢٣ بسبب أنه لا أحد يعلم موعد نهاية الحرب الروسية الأوكرانية ستكون متي، مشيرا إلى أن الحرب كارثة كبري علي جميع الدول في العالم ولها تداعيات وخطورات كثيرة.

وتابع مستشار محافظ البنك المركزي أن التطورات التي تحدث في العالم لا احد يعرف مدي خطوراتها حتي الآن خاصة بعد إعلان الصين باستخدام القوة في إعادة تايوان.

وأوضح مستشار محافظ البنك المركزي أن التضخم سوف يزيد في الفترة القادمة وذلك في العالم أجمع وليس مصر فقط.

وأشار إلى أن الأشخاص عندما ينظرون إلي مصر فهم ينظرون إلي الالتزامات التي علي مصر فقط مثل القروض والالتزامات الخارجية فقط، ولكن لو تم النظر إلي الأصول الموجودة في مصر سوف نري أن مصر دولة غنية وليست فقيرة.

https://fb.watch/gcowOO6OvG/

البنك المركزي محافظ البنك المركزى معدل التضخم الاقتصاد الوضع الاقتصادي

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