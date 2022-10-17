مستشار محافظ البنك المركزي:خطوات مختلفة لتعديل الهيكل الاقتصادي المصري لتفادي الصدمات الخارجية.. فيديو

قال هشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزي أن القصة ليست في أهمية قرض صندوق النقد الدولي فقط بل ما يقوم به البنك المركزي الان هي خطوات مختلفة لتعديل الهيكل الاقتصادي المصري بحيث يتم تفادي الصدمات الخارجية.

واضاف "عز العرب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائيه، أن من المهم في الوقت الحالي وضع سياسات لتفادي أي صدمات تأتي من الخارج وهو ما يقوم به البنك المركزي في الوقت الحالي.

وتابع مستشار محافظ البنك المركزي أن الدولة تضع سياسات مختلفة لتفادي الصدمات بحيث عندما تقوم أزمات عالمية نستطيع تجاوزها ولا توقع الاقتصاد المصري.