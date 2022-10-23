محمد صلاح : الونش يمثل 50 % من قوة دفاع الزمالك .. وأتمنى مشاركة الزناري

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك و المدير الفني الحالي لنادي السكة الحديد ، أن الزمالك تنتظره مهمة صعبة مساء الغد الاحد أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز .

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN" : " سيراميكا كليوباترا قدم عرضًا رائعًا أمام المصري البورسعيدي في الجولة الأولى ، و لديه قوة هجومية ضاربة ، بقيادة جون إيبوكا و أحمد ياسر ريان ، و هو ما سيصعب من مهمة خط دفاع الزمالك ، خاصًة في ظل غياب محمود حمدي الونش الذي أصبح مؤكدًا ابتعاده عن القلعة البيضاء لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر ، و أرى أنه يمثل 50 % من قوة الدفاع الأبيض .

وأضاف : " أتمنى أن يدفع جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك ، بالوافد الجديد من طلائع الجيش مصطفى الزناري ، و قد تكون مباراة سيراميكا كليوباترا نقطة انطلاقة اللاعب بالقميص الأبيض".

يستضيف نادي سيراميكا كليوباترا منافسه الزمالك يوم الاحد الموافق 23 اكتوبر علي استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك



تقام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم الاحد 23 أكتوبر في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قناة اون تايم سبورت الحاصلة علي حقوق اذاعة مباريات الدوري .

ونجح نادي سيراميكا كليوباترا في الفوز علي منافسه المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات الجولة الاولي من بطولة الدوري .