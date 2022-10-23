فى 15 دقيقة.. حيلة مبتكرة لتنظيف السواد من مقلاة الألمنيوم

أكثر الأدوات المستخدمة شيوعًا أثناء طهي الطعام في المطبخ هي الألمونيوم عادة ، يتم تنظيفها يوميًا في كل منزل، ولكن بسبب الاحتراق المستمر، يتراكم السواد عليه بحيث لا يزول مع التنظيف العام.

كشف موقع هيلثي عن بعض هذه النصائح لتنظيفها ، بحيث يبدأ الأواني الألمنيوم الخاص بك في التألق خلال 15 دقيقة.





الخطوة 1



لتنظيف وعاء الألمنيوم المحترق ، ضعه على الغاز. أضف 3 أكواب من الماء إليها. أضف ملعقتين صغيرتين من المنظف وعصير الليمون والملح إلى الماء. الآن قم بتسخين هذا الماء لمدة 5 دقائق. اغلي الماء حتى يصل إلى الركن العلوي من المقلاة. بمساعدة الماء الدافئ ، سيتم تنظيف الأوساخ العالقة في الزوايا تمامًا.

الخطوة 2



الآن أخرج هذا الماء الساخن في وعاء كبير. يجب أن يكون الوعاء كبيرًا جدًا بحيث يمكن غمر الجزء الخلفي من المقلاة بسهولة. اتركه مغمورًا في الماء لمدة 10 إلى 15 دقيقة سيؤدي ذلك إلى زيادة سواد لا تنتهي عملية

الخطوة 3

صودا الخبز تعمل كمنظف طبيعي في مثل هذه الحالة ، خذ ملعقة صغيرة من صودا الخبز ومسحوق المنظفات واخلطهم في وعاء. الآن استنزف الماء الساخن أيضًا في وعاء صغير وأخذ ورق صنفرة وقم بتنظيف المقلاة باستخدام صودا الخبز على الرغم من أن ورق الرمل ينظف الأوساخ جيدًا ، إلا أنه إذا لم يكن متوفرًا بسهولة ، يمكنك أيضًا استخدام جهاز التنظيف.

الخطوة 4

إذا بقي سواد المقلاة باقيا ، فقم بتسخين هذا الجزء من المقلاة على الغاز وكرر الطريقة المذكورة أعلاه .