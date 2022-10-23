موعد مباراة الأهلي لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية لكرة اليد

يستعد فريق كرة اليد بالنادي الأهلي لخوض مباراة قوية لتحديد المركز الثالث والرابع امام منافسه كيسلي البولندي ضمن منافسات بطولة "سوبر جلوب " كأس العالم للاندية 2022 .

ويطمح فريق كرة اليد بالنادي الاهلي لتحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم سوبر جلوب بعدما خسر أمس امام فريق جلوب ماجديبورج الألماني في حين خسر كيسلي البولندي امام منافسه برشلونة الاسباني .

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام كيلسي في مباراة تحديد المركز الثالث لـ كأس العالم للأندية لكرة اليد



ويلعب النادي الأهلي أمام كيلسي البولندي ،اليوم الاحد ، في تمام الساعة 05:00 مساءً بتوقيت مصر، 06:00 بتوقيت السعودية وتذاع عبر قناة ONTIME SPORT 3 الناقلة لمنافسات مونديال الأندية لليد.

وخسر الأهلي أمام ماجدبيورج الالماني في مباراة نصف نهائي مونديال الأندية بنتيجة 36-28 .

وكان «رجال يد الأهلي» قد تأهل إلى الدور نصف النهائي في السوبر جلوب بعد تغلبه على فريق بنفيكا البرتغالي بنتيجة ٢٩-٢٨.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «السوبر جلوب»، كلا من:

عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وراؤول نانتس، وعبد الرحمن فيصل، وشهاب عبد الله، ومصطفى خليل، ومحسن رمضان، وسيف هاني، وأحمد خيري، وإسلام حسن، وأحمد عادل، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وعمر كاستيلو، وعمر سامي، وعبد العزيز إيهاب، وإسلام راضي.