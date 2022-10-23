عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية لكرة اليد

يد الاهلي
يد الاهلي

يستعد فريق كرة اليد بالنادي الأهلي لخوض مباراة قوية لتحديد المركز الثالث والرابع امام منافسه كيسلي البولندي ضمن منافسات بطولة "سوبر جلوب " كأس العالم للاندية 2022 . 

ويطمح فريق كرة اليد بالنادي الاهلي لتحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم سوبر جلوب بعدما خسر أمس امام فريق جلوب ماجديبورج الألماني في حين خسر كيسلي البولندي امام منافسه برشلونة الاسباني . 

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام كيلسي في مباراة تحديد المركز الثالث لـ كأس العالم للأندية لكرة اليد


ويلعب النادي الأهلي أمام كيلسي البولندي ،اليوم الاحد ، في تمام الساعة 05:00 مساءً بتوقيت مصر، 06:00 بتوقيت السعودية وتذاع عبر قناة  ONTIME SPORT 3 الناقلة لمنافسات مونديال الأندية لليد.

وخسر الأهلي أمام ماجدبيورج الالماني في مباراة نصف نهائي مونديال الأندية بنتيجة 36-28 .

وكان «رجال يد الأهلي» قد تأهل إلى الدور نصف النهائي في السوبر جلوب بعد تغلبه على فريق بنفيكا البرتغالي بنتيجة ٢٩-٢٨.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «السوبر جلوب»، كلا من: 

عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وراؤول نانتس، وعبد الرحمن فيصل، وشهاب عبد الله، ومصطفى خليل، ومحسن رمضان، وسيف هاني، وأحمد خيري، وإسلام حسن، وأحمد عادل، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وعمر كاستيلو، وعمر سامي، وعبد العزيز إيهاب، وإسلام راضي.

 

الأهلى سوبر جلوب كأس العالم للاندية كيسلي البولندي الميدالية البرونزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشترى الآن.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب والجرام يبدأ من 743 جنيهًا

الاهلي يرفض طلب الزمالك قبل مبارة السوبر ويشكو لـ اتحاد الكرة .. تفاصيل

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 23-10-2022

ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الأن

11 طالبا.. ننشر أسماء مصابي تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالبحيرة

اتحدث على لسان كولر.. مدرب الأهلي يُكذِب سيف زاهر بشأن مهاجمي الفريق

ميدو يعلق على مقاطعة الجماهير لبعض الشركات بسبب أزمة الرعاية بين الأهلي والزمالك

جديدة .. خالد الغندور عن اختيار ديانج رجل الجولة الأولى بدوري WE

ترشيحاتنا

العلم يحتاجنا..أول تصريح للرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثالثة

حقيقة أن النبي حي في قبره.. علي جمعة يكشف عنها

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 10 - 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية لكرة اليد

أيام قاسية على الدولار|تراجع الأخضر عالميًا ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

المؤتمر الاقتصادي ينطلق اليوم.. قضايا وملفات اقتصادية تتصدر مناقشات جلساته 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقدم وثيقة عثمانية في دير قبطي.. اكتشاف مذهل للفتوحات الإسلامية

هاني شاكر ونادية مصطفى يشعلان مسرح مهرجان الموسيقى العربية

بعد كشفها سر نحافتها.. ليلى زاهر تغازل جمهورها بإطلالة ملفتة

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022: أحذر هؤلاء الأشاص اليوم

فيديو

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

جريت بـ البيجاما في الشارع.. تفاصيل جديدة حول أزمة شيرين عبد الوهاب

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ