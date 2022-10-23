ألمانيا.. ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ 70 عامًا

أفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا، بأن الشركات المصنعة الألمانية رفعت أسعارها بنحو 50٪ في سبتمبر على أساس سنوي، بعد زيادات مماثلة في الأشهر الأخيرة.

وقال مكتب الإحصاء الفيدرالي، إن أسعار المنتجين للمنتجات التجارية ارتفعت بنسبة 45.8٪ في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وكان المعدل أعلى بنسبة 2.3٪ مما كان عليه في أغسطس، والذي شهد ارتفاعًا مماثلاً بنسبة 45.8٪ على أساس سنوي.

وكتبت هيئة الإحصاء أن “شهري أغسطس وسبتمبر 2022 كانا بالتالي أعلى زيادة في أسعار المنتجين مقارنة بشهر في العام السابق تم قياسها منذ بدء المسح في عام 1949”.

وأضاف: “ارتفاع تكاليف الطاقة هو السبب الرئيسي للزيادة في أسعار المنتجين التجاريين”.

وقال إن ارتفاع تكلفة الكهرباء أكبر بنسبة 259.8٪ مقارنة بالعام السابق.

وأوضح أسعار المنتجين هي الأسعار عند بوابة المصنع، وتعتبر القوة الدافعة وراء التضخم العام.

واستقر مؤشر أسعار المستهلك الألماني عند 10٪ على أساس سنوي في سبتمبر.