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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

محاربة الشائعات|«إعداد القادة» يكشف تفاصيل الفوج التدريبي لطلاب الجامعات المنظمين لأسبوع الفرانكفونية

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فوج إعداد الطلاب المنظمين لأسبوع الفرانكفونية بالتعاون مع الوكالة الدولية الفرانكوفونية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، وذلك خلال بداية من اليوم و حتي نهاية الأسبوع .

وصرح  الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي ان هذا الفوج التدريبي يأتي من إيمان المعهد بدور  الشباب المميز فى تطوير الدولة، واهتمام القيادة السياسية بتأهيل وتمكين الشباب فهم المشروع القومى المهم، لذا وجب إدماجهم فى العمل العام، والمشاركة الفعالة فى الفعاليات والمؤتمرات، وهذا يساهم فى تعظيم الاستفادة من الشباب ودمجهم فى رسم خارطة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة 2030، فهم أمل ومستقبل مصر.

وكشف  مدير معهد إعداد القادة بحلوان أن هذا الفوج التدريبي  يتضمن تقديم محاضرة عن الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات، وأخرى عن فن الاتيكيت والمراسم والبروتوكولات، وأيضا محاضرة عن مهارات القيادة، بجانب عقد ورشة عمل عن مهارات التعامل الإعلامي، وتستكمل فعاليات الفوج باستقبال الطلاب الوفود المشاركة فى فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية، بالإضافة إلي عمل جولات حرة، وزيارة خارجية، واستكمال فعاليات الأسبوع العالمي للفرانكفونية، وممارسة العديد من أنشطة متنوعة.

وزارة التعليم العالى البحث العلمي التنمية المستدامة 2030 جامعات Jobs Education

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