السيسى عن رفع سعر الوقود: صاحب القرار يجب أن يمتلك أرصدة لدى المواطنين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إنه "عند رفع الحكومة تكلفة الوقود فى 2015 كان هذا القرار نابعا من أنه قد لا يتواجد مسئول آخر يمتلك أرصدة لدى المواطنين تجعلهم يتقبلون منه هذا الأمر، ولو مكانش صاحب القرار منتبه لهذا الأمر يبقى فاتته الفرصة".

وأضاف "السيسى"، خلال كلمته في فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي، أن إنفاق 7 تريليون على مشروعات البنية التحتية يساوى 350 مليون دولار، وهناك دول أقل من مصر موازنتها تعادل هذا الرقم وليست محملة بأعباء وديون.

وانطلقت اليوم، الأحد، فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس السيسي.