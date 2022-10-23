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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: محدش قال إن الدولة لا تستطيع.. وعملنا مسارات لتجاوز المشكلات| فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح  السيسي أن الشعب المصري ليس لديه القدرة على تحمل المزيد من الأعباء في ظل حالة العوز التي عانى منها على مدار السنوات الماضية، متابعا: "فيه أب جاب ابنه قاله معلش أنا جبتك ومش قادر أصرف عليك؟.. ولا الدولة مش قادر تصرف عليك .. والدولة دي مش نافعة".

 

وتابع "السيسي"، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي: "حتى المسلسلات زمان كانت بتخلي الدولة خصم.. محدش قال إن الدولة لا تستطيع.. إحنا عملنا مسارات لتجاوز المشكلات".

 

وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس السيسي، وألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كلمة جاءت أبرز تصريحاته كالتالى :

السيسي توك شو المؤتمر الاقتصادي المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022

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