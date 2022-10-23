السيسي: محدش قال إن الدولة لا تستطيع.. وعملنا مسارات لتجاوز المشكلات| فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصري ليس لديه القدرة على تحمل المزيد من الأعباء في ظل حالة العوز التي عانى منها على مدار السنوات الماضية، متابعا: "فيه أب جاب ابنه قاله معلش أنا جبتك ومش قادر أصرف عليك؟.. ولا الدولة مش قادر تصرف عليك .. والدولة دي مش نافعة".

وتابع "السيسي"، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي: "حتى المسلسلات زمان كانت بتخلي الدولة خصم.. محدش قال إن الدولة لا تستطيع.. إحنا عملنا مسارات لتجاوز المشكلات".

وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس السيسي، وألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كلمة جاءت أبرز تصريحاته كالتالى :