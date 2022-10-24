آبل خفضت إنتاجه.. سعر ومواصفات iPhone 14 Plus في مصر والسعودية

كشفت شركة آبل Apple، عن هاتف iPhone 14 Plus إلى جانب سلسلة iPhone 14، أوائل الشهر الماضي، والذي استبدلت به الشركة تشكيلة mini منخفضة التكلفة من هواتف آيفون، وقدمته كطراز رئيسي ضمن سلسلة آيفون 14.

وحسبما ذكر موقع "livemint"، يعد هاتف iPhone 14 Plus الذكي، نسخة ذات حجم شاشة أكبر من iPhone 14، حيث يأتي بشاشة Retina بقياس 6.7 بوصة، وفقا لتقرير صادر عن موقع The Information، قررت آبل وقف إنتاج هذا الإصدار الجديد بعد مرور شهر واحد فقط من الإعلان عنه.



ونقلا عن مصادر سلسلة التوريد، يقول التقرير إن الشركة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها تعيد تقييم الطلب على هاتف iPhone 14 Plus، وبحسب ما ورد تواصلت مع أحد الموردين لوقف خط إنتاج iPhone 14 Plus على الفور.

كما تواصلت آبل مع اثنين من موردي المكونات لخفض الإنتاج بنسبة تصل إلى 90٪، حيث أن المستخدمين لم يقبلوا على شراء هاتف iPhone 14 Plus ولم يحظي بشعبيه كبيرة بينهم كما توقعت الشركة.

هاتف iPhone 14 Plus

مواصفات iPhone 14 Plus

بالحديث عن مواصفات iPhone 14 Plus، يتميز هاتف آبل الجديد، بشاشة Super Retina XDR OLED، بقياس 6.7 بوصة، تتميز بدقة 1284 × 2778 بكسل، مع ذروة سطوع للمحتوى عالي الوضوح HDR10 مثل الصور ومقاطع الفيديو عند 1200 شمعة.

ويعمل هاتف iPhone 14 Plus، بمعالج آبل A15 Bionic، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وخيارات ذاكرة تخزين داخلية مختلفة تصل إلأى 512 جيجابايت، كما يعمل بأحدث نظام تشغيل iOS 16.

ويقدم هاتف آبل الجديد iPhone 14 Plus، كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر واسع بدقة 12 ميجابكسل، ويدعم التثبيت البصري OIS، بينما تتميز الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 12 ميجابكسل .

وزودته آبل بوضع Action والذي يقوم بضبط الاهتزازات والحركة عند التقاط الفيديو في منتصف الحدث، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على وضع سينمائي يسمح للمستخدمين بالتقاط 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية و 24 إطارًا في الثانية.

ويتميز هاتف آبل iPhone 14 Plus الجديد، بدعم تقنية بصمة الوجه FaceID، مع دعم مقاومة والغبار بتصنيف IP68، التي تعطي الهاتف طبقة حماية لتحمل البقاء في الماء لمدة 30 دقيقة على عمق 1.5 مترا، بالإضافة إلى طبقة حماية من السيراميك Ceramic Shield التي توفر طبقة حماية قوية ضد الخدوش والصدمات.

هاتف iPhone 14 Plus

سعر iPhone 14 Plus

يتوفر هاتف iPhone 14 Plus في الخارج مقابل سعر يبدأ من 899 دولار (أي ما يعادل 17300 جنيه مصري)، لطراز التخزين بسعة 128 جيجيابايت.

يبلغ سعر هاتف iPhone 14 Plus، في مصر حوالي 27500 جنيه لأقل نسخه.

بينما يبلغ سعر iPhone 14 Plus في السعودية حوالي 4199 ريال.