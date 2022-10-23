نجمة أراب أيدول.. التونسية شيرين اللجمي تنتهي من تصوير كليب «كده صح»

أعلنت نجمة أراب أيدول الفنانة التونسية شيرين اللجمي في بيان صحفي عن انتهائها من تصوير كليب أغنيتها الجديدة "كده صح" بعدد من مواقع التصوير المتنوعة في تونس بعد انتهائها من تسجيلها بمصر.

واختارت الفنانة شيرين اللجمي ديكورات محببة إليها بتونس لتكون موقعا رئيسا لتصوير الكليب، منها مشاهد بداخل أحد المطاعم التى ترتادها هناك، مع وضع بصمتها الإخراجية في الكليب الجديد، مشيرة إلى حرصها على الإبهار في الصورة.

وأشارت شيرين اللجمي إلى أن كلمات الأغنية هي رسالة لكل فتاة قوية لا تنكسر، مؤكده أن هذه النوعية من الكلمات محببة إليها، فضلا على أن ألحان " كده صح" مبهجة، لتخرج كل العناصر الفنية على أكمل وجه في الكليب الجديد.

أغنية شيرين اللجمي كده صح

‎أغنية كده صح من كلمات نور الدين محمد و ألحان أحمد العتباني وتوزيع أسامة سامي هندسة صوتية ماهر صلاح.

‎جدير بالذكر أن شيرين اللجمي هي نجمة برنامج اكتشاف المواهب “أرب أيدول” الموسم الاول والذي تألقت به ووصلت الي النصف النهائي رغم صغر سنها آنذاك وبدأت مشوارها الفني في تونس في إنتاج العديد من الأغاني و الألبومات التي لاقت نجاحا كبيرا ليس في تونس فقط بل بجميع دول المغرب العربي.