مصطفى كامل : المطرب الذى لا يلتزم بقرارات النقابة خارجها

أكد مصطفى كامل على أن أى من المطربين الذين يرفضون التوقيع على التعهد الخاص بالنيابة يعتبر نفسه خارج نقابتنا

وأوضح مصطفى كامل : ان عصر الرشاوي انتهى وعلى المطربين أن يدفعوا الرسم النسبى فقط وذلك تحت شعبة الأداء الصوتي.



قرارات مصطفى كامل

عقد الفنان مصطفى كامل أول مؤتمر صحفي له ظهر أمس في مقر نقابة المهن الموسيقية بعد انتخابه نقيبا خلفا للفنان هاني شاكر للكشف عن أولى قراراته بالنقابة التي شملت العديد من المفاجآت المدوية.

واستقبل محبو مصطفى كامل النقيب بالزفة البلدى والهتافات له وذلك بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين خلفا للفنان هانى شاكر الذى تقدم باستقالته منذ فترة قصيرة، ثم واستأذن الحضور بالدخول لمكتبه للتوقيع على القرارات الأولى له.

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، زيادة معاشات أعضاء نقابة المهن الموسيقية، بنسبة 10٪ بداية من 1 نوفمبر، مع زيادة بدلات العلاج والأمراض المزمنة والعمليات الجراحية الخطرة.

كما أمر مصطفى كامل، تجميد عضوية المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقيين، وإحالته للتحقيق في التهم الموجهة له من فساد.

وبالمثل تم تجميد عضوية «هدى» زوجة سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، وإحالتها للتحقيق في تهم الفساد الموجهة لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

فيما تم إيقاف سعد المتولي المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، وإحالته للتحقيق لما بدر منه وتهم الفساد الموجهة له.

استدعاء نادية مصطفى

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، استدعاء المسئولة عن ملف الإسكان، والفنانة نادية مصطفى، لمعرفة ما حدث في ملفات النقابة المعنية في فترة توليهم النقابة.

وقالت الفنانة نادية مصطفى في تصريحات صحفية إنها هي من طلبت من الفنان مصطفى كامل فتح باب التحقيق في ملف الإسكان ومعرفة ما توصل له المجلس خلال الفترة الماضية.

إيقاف جميع مؤدي المهرجانات:

قرر الفنان مصطفى كامل، وقف عضوية مطربي المهرجانات بشكل مؤقت، لحين التحقيق فيما حدث من عوار في منحهم العضويات، وفتح تحقيقات في كل التهم الموجهة للمجلس بخصوص إعطاء هذه العضويات بطريقة غير قانونية.

وتواجد عدد من مؤديي المهرجانات أثناء إلقاء مصطفى كامل قراراته الجديدة وأبرزهم حسن شاكوش الذي امتنع عن التعليق، وينتظر مصيره.

وقال مدير أعمال حمو بيكا، إن المسئول المتهم كان يطلب منه رشاوي مقابل إحياء الحفلات، وكان يستدعيه لإحياء حفلات بدون أجر يأخذ أرباحها هذا المسئول لصالحه.

وأوضح مدير أعمال حمو بيكا، أن المسئول المتهم بالفساد في نقابة المهن الموسيقية، طلب منه 3 ملايين جنيه، ليرفع عنه الإيقاف ويعطيه تصريحا للحفلات.

وقام مدير أعمال حمو بيكا، بعرض تسجيلات صوتية عبر محادثات واتساب للجميع ليؤكد على صحة ما قاله.

فيما قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، القضاء على الروتين في نقابة المهن الموسيقية والتعنت في صرف التعويضات لأسر الأعضاء المتوفين، مع صرف تعويضات فورية لأسرهم بمجرد العلم هاتفيا، واستكمال باقي الإجراءات لاحقا.