جومانا مراد تشارك متابعيها بـ صور من أحدث ظهور.. شاهد

نشرت الفنانة جومانا مراد، عدة صور من أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت جومانا مراد “ العلا تجربه فريده من نوعها ”.

يذكر أن الفنانة جومانا مراد تعد واحدة من أبرز الفنانات السوريات اللاتي أقتحمن الدراما المصرية واثبت تواجدها فيها

حصلت جومانا مراد على ليسانس الآدب الإنجليزي في جامعة دمشق، كانت بدايتها الفنية كمذيعة في تلفزيون عجمان، ثم اتجهت إلى التمثيل بعد أن شجعها المخرج نجدت أنزور، لتقدم أول أدوارها الفنية عام 1998م من خلال مسلسل بقايا صور ، ثم توالت أعمالها التليفزيونية سواء فى مصر أو سوريا لعل أبرزها : رمح النار البواسل، البحث عن صلاح الدين، لخيط الأبيض، الطارق، الحب موتً، الشارد، قلب حبيبة، هيك تجوزنا، نيران البوادي، باب الحارة، شاهد إثبات، مطلوب رجال.