نيوكاسل يفوز على توتنهام 2/1 ويقتحم المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

نجح فريق نيوكاسل يونايتد في الفوز على نظيره توتنهام، بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة عشر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم كالوم ويلسون بالهدف الأول في الدقيقة 31، ثم أضاف ميجيل ألميرون الهدف الثاني في الدقيقة 40، وسجل كين الهدف الأول لتوتنهام في الدقيقة 54.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:.

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: لينغليه ، داير ، سانشيز.

خط الوسط: ريان سيسينيون ، بينتانكور ، سكيب ، بيسوما ، إيمرسون.

خط الهجوم: سون ، هاري كيـن.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق توتنهام المركز الثالث برصيد 23 نقطة، من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.