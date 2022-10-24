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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على أوراق التقديم لـ جامعة بني سويف التكنولوجية

جامعة بني سويف التكنولوجية
جامعة بني سويف التكنولوجية

أعلنت الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بني سويف التكنولوجية، استمرار تقديم طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية في عام 2022 والمقبولين.

واوضحت أن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أكتوبر، هو اليوم الختامي لاستقبال الطلاب المقبولين والالتحاق بالكلية والجامعة.

واشارات أن الاوراق المطلوبه للتقديم لـ كلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بني سويف التكنولوجية كالاتي:
 

1. أصل شهاده الثانوي او المعهد الفني + ثلاث صور منها.

2. اصل شهاده الميلاد +  ثلاث صور منها.

3. عدد 5 صور من البطاقه الشخصيه للطالب.

4. عدد 2 صورة بطاقه شخصيه لولي الامر مدون عليهما رقم تليفون ولي الامر.

5. عدد 3 صور من بطاقه الترشيح النهائيه.

6. عدد 8 صور شخصيه مقاس 4*6.

7. ملف بلاستيك بكبسوله لونه اخضر للدبلومات ثلاث سنوات ولون ازرق للدبلومات خمس سنوات.

8. بالنسبه للطلاب الذكور شهاده ميلاد حديثه بها الرقم الثلاثي + نموذج 2 جند  لكل الطلاب+ نموذج 6 أو7 جند للطالب الذي بلغ 19 سنه او أكثر.

9. فيزا بنكيه لدفع الرسوم والمصاريف الدراسيه بمقر الكلية.

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وعلي جانب آخر عقد الدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، اجتماعًا دوريًا مع القائمين بالعمل بالجامعة من الإداريين والعاملين لمتابعة سير العمل بالجامعة.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الجامعة على الاهتمام بمنتسبي جامعة بنى سويف التكنولوجية باعتبارهم أضلاع العملية التعليمية، مشيرًا علي أهمية تضافر الجهود لانجاح العملية التعليمية حتى تصبح الجامعة مركزاً تربويًا وعلميًا وحضاريًا.

كما تم مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بالعملية الإدارية، حيث استمع الدكتور ندا لبعض التحديات والمقترحات والحلول الادارية المناسبة لتجاوزها، مؤكدًا على ضرورة التعاون وبذل الكثير من الجهد نحو استدامة المكانة المتميزة للجامعة بين الجامعات التكنولوجية.

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