اليوم.. صيدلة حلوان تتابع تنفيذ دورات مركز التطوير الوظيفي التدريبية

تواصل اليوم جامعة حلوان تنفيذ الدورات التدريبية التى ينظمها مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان والخاصة بمشروع تأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل CAREERY للعام الثالث على التوالي .

تقام الدورة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز.

ويقدم المشروع CAREERY لطلاب الجامعة مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، وذلك بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.

وتنطلق ويتم تنفيذ هذه الدورة بكلية الصيدلة بجامعة حلوان لطلاب الفرقة الأولى وتستمر الدورات التدريبية هذا الأسبوع بكليات الصيدلة الخدمة الاجتماعية وهندسة حلوان وهندسة المطرية لكي يتم إعداد وتأهيل جميع طلاب الجامعة لسوق العمل (الفرقة الأولى / الاعدادي).

وتشمل الدورات دورة مهارة البحث عن وظيفة ويتعلم خلالها الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل.