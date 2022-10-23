عبد المنعم سعيد: الجهاز الإداري الدولة ليس صديقا للقطاع الخاص

قال عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي تحدث عن النواقص أو العوار الذي حدث في الاقتصاد آخر 6 عقود، مشيرًا إلى أن محمد العريان الخبير الاقتصادي تحدث في المؤتمر، على أن الازمة الاقتصادية العالمية ممتدة ليس بسبب الحرب الروسية فقط، ولكن بسبب وجود أزمة في أكبر اقتصاديات في العالم، كما أن هناك إمكانية لحدوث شروخ في الاقتصاديات الكبرى المرحلة المقبلة.

وتابع عبد المنعم سعيد، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الحوار داخل المؤتمر الاقتصادي مقسم بشكل جيد، حول الحديث عن الاقتصاد الكلي، ودور الاقتصاد الخاص، من أجل اعداد خارطة الطريق، تجعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية.

وأضاف عبد المنعم سعيد أن عدم الاتزان في الاقتصاد واضح، بسبب عدم المواكبة ما بين الموارد والزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من عجز في الميزان التجاري بصورة ملحوظة، وهناك ضرورة ملحة لمعاجلة هذا الامر الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الناتج الاجمالي في 2009 كان يقدر بـ90 مليار وعدد السكان 70 مليون، وفي 2012 كان عدد السكان 80 مليون والناتج المحلي كان يقدر بـ 270 مليار، أما في 2022 فكان الناتج المحلي470 مليار دولار وعدد السكان 104، مشيرًا إلى أن الناتج الملحي تضاعف 5 أمثال خلال السنوات الاخيرة، ولكن حجم زيادة معدل دخل المواطن لم تكون كبيرة، بسبب الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن الجهاز الإداري الدولة ليس صديقًا للقطاع الخاص او القطاع السياحي، بسبب الإجراءات البيروقراطية ، مشددًا على ضرورة إصلاح الجهاز الإداري بصورة سريعة.