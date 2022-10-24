عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخلص من طفله الرضيع بـ حمام المسجد.. مأساة في الدقهلية

الطفل الرضيع
الطفل الرضيع

عثر أحد الأهالي بأحد حمامات المساجد على طفل رضيع عمره ايام  باحد المناطق بمدينة الكردي التابعة لمحافظه الدقهلية.

تلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من قسم الكردي يفيد بورود بلاغ من احد المواطنين مقيمى مدينه الكردي بانه اثناء توجهه الى حمام مسجد ابو جبهه التابع لمركز الكردي عثر على طفل رضيع ملقى حمام المسجد.


انتقل الى المكان الرائد محمد الشربيني رئيس مباحث قسم الكردي وعدد من الضباط والامناء وتمكنوا من الوصول الى والد الطفل  م ت م ٣٠ عاما.

وبسؤاله  قال ان هناك مشكلات مادية  وعائلية  أدت الى قيامه بالتخلص من الطفل، وحررمحضر في الواقعه واخطرت النيابة العامة

٢٠٢٢١٠٢٤_٠١١٧٤٦
٢٠٢٢١٠٢٤_٠١١٧٤٦
٢٠٢٢١٠٢٤_٠١١٧١٤
٢٠٢٢١٠٢٤_٠١١٧١٤
Screenshot_٢٠٢٢١٠٢٤-٠١٠٩٤٨_Facebook
Screenshot_٢٠٢٢١٠٢٤-٠١٠٩٤٨_Facebook
الدقهلية مديرية أمن الدقهلية امن الدقهلية محافظة الدقهلية مديرية أمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلعش عامل نظافة.. ناقدة فنية تكشف مفاجأة خاصة بواقعة كشرى التحرير

أول إصابة للأهلي في الموسم الجديد للدوري

التعليم تحذر من تداول جدول وهمي لامتحانات رابعة وخامسة ابتدائي على فيسبوك

شوبير: تأجيل مبارة الزمالك أمام بيراميدز | تفاصيل

مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان مباشر الآن 1-0 في الدوري

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 2-0 في الدوري

بيان من الديوان الملكي حول الحالة الصحية للأمير محمد بن سلمان

بإطلالة محتشمة.. هبة مجدي تخطف الأنظار بظهورها| شاهد

موضوعات متعلقة

النيران أضاءت القرية.. حريق هائل يلتهم شونة أرز في الدقهلية

ترشيحاتنا

تخلص من طفله الرضيع بـ حمام المسجد.. مأساة في الدقهلية

الإصلاح الاقتصادي وراء صمود مصر حتى الأن| 6 سنوات من العمل والبناء

أول تعليق من وزير الدفاع الأوكراني بشأن اتهام روسيا لكييف بشأن القنبلة القذرة

أفضل سعر لشراء الدولار فى البنوك اليوم الاثنين 24-10-2022

بورصة السيارات| الأوفر برايس يواصل تراجعه للنسخة إم جي HS.. تفاصيل

هل كل من رأى النبي في المنام دخل الجنة .. وكيف تتحق الرؤية ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022: حلمك يتحقق

برج العذراء.. حظك اليوم 24 أكتوبر 2022: تجنب اتخاذ مثل هذه القرارات

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022:هؤلاء الأكثر حظا اليوم

برج الثور .. حظك اليوم الأثنين 24 أكتوبر 2022 : فرصة رائعة لكسب المال

فيديو

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ