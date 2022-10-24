تخلص من طفله الرضيع بـ حمام المسجد.. مأساة في الدقهلية

عثر أحد الأهالي بأحد حمامات المساجد على طفل رضيع عمره ايام باحد المناطق بمدينة الكردي التابعة لمحافظه الدقهلية.

تلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من قسم الكردي يفيد بورود بلاغ من احد المواطنين مقيمى مدينه الكردي بانه اثناء توجهه الى حمام مسجد ابو جبهه التابع لمركز الكردي عثر على طفل رضيع ملقى حمام المسجد.



انتقل الى المكان الرائد محمد الشربيني رئيس مباحث قسم الكردي وعدد من الضباط والامناء وتمكنوا من الوصول الى والد الطفل م ت م ٣٠ عاما.

وبسؤاله قال ان هناك مشكلات مادية وعائلية أدت الى قيامه بالتخلص من الطفل، وحررمحضر في الواقعه واخطرت النيابة العامة

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