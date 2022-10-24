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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي يكلف بوضع إطار لاستراتيجية تطوير الصناعة والإعلان عنه خلال 3 شهور

الدكتور مصطفي مدبولي،
الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تحتاج إلى إستراتيجية لتطوير الصناعة، مشيرا إلى أنه يجب علينا العمل معا على وضع الإستراتيجية  وليس الهدف من وزارة الصناعة أن تقوم بها، بل يجب على رجال الصناعة لأنهم الأعلم بماهية المستهدفات.. ودورنا احنا كدولة فى دعمكم”.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: “كنت أأمل فى هذ المؤتمر الوصول إلى إطار عام لاستراتيجية تطوير الصناعة ونعلن عنه، ولكن علينا العمل عليها فى حد أقصي ثلاثة أشهر اعتبارا من اليوم لتستمر لمدة عشر سنوات على الأقل".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن كل الملاحظات التي أثيرت فى هذا المؤتمر كان الرد عليها بتعريفات مثل: ماهية الدولة وبعد الأم القومي، معقبا ان الدولة تحاول المشاركة فى الإستثمار بجانب القطاع الخاص لسد الفراغ فى بعض القطاعات.

 

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