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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خالد عيش: تثقيف عمال الغذائية أولوية لخلق بيئة خصبة لتوليد الأفكار البناءة

صدى البلد

اختتمت أعمال الدورة التدريبية التثقيفية لعمال الصناعات الغذائية؛ اليوم الاثنين؛  التي عقدت تحت عنوان دور العمال في الجمهورية الجديدة؛ والتي اقامتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية خلال الفترة من 22الي24اكتوبر الجاري؛ حيث شهد اليوم الثالث والاخير محاضرة للمستشار محمد عيسي حول قانون العمل الجديد؛ وشرح تفصيلي لأبرز المواد الواردة بالقانون ومقارنة مع القانون القديم.

 وتطرقت الجلسة الختامية لحقوق العمال والواجبات الواقعة عليهم تجاة المنشأة؛ والمكتسبات التي سيحصل عليها العامل وفقا للقانون الجديد؛ واليات حل النزاع بين العامل وصاحب العمل والمفاوضة الجماعية. 
 

 وتوجه المشاركين بالدورة التدريبية بالشكر للنائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس الاتحاد العا لنقابا عما مصر؛ علي رعايته للدورة التدريبية والاهتمام بتثقيف وتعريف العمال بمهارات العمل النقابي وشرح القوانين التي تهم العمال. 
ومن جانبه قال النائب خالد عيش : تم الاستماع خلال الدورة التدريبية لكافة وجهات النظر وتسجيل ملاحظات المشاركين والرد عليهم فيما يتعلق بنظام التأمين الأجتماعي والقانون الجديد للتأمينات من جانب متخصصين في هذا الملف كذلك شرح القانون الجديد للعمل وتعريف المشاركين بالحقوق الجديدة المكتسبة في هذا القانون.

 وأشار عيش الي اهمية الحوار مع العمال من أجل خلق بيئة خصبة قادرة علي توليد افكار بناءة تساهم بقوة في دعم مجتمع العمال وتذليل العقبات بما يخدم في النهاية حقوق العمال داخل الجمهورية الجديدة التي منحت العمال مساحة كبيرة من الاهتمام عبر قرارات واجراءات وتشريعات.


واضاف عيش؛ تثقيف العمال علي رأس اهتماماتي حتي يكونوا علي دراية كاملة بطبيعة التحديات خلال المرحلة الراهنة؛ خاصة وان المرحلة تلزمنا كنقابيين وعمال الوقوف خلف الدولة في معركة البناء؛ وطالب في نهاية اللقاء ضرورة استمرار التواصل بين العمال بجميع الشركات وبين النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وهي حريصة علي الاستماع لكل العمال. 
وكشف خالد عيش عن أن ختام الدورة تضمن طرح ورقة تقييم للمشاركين وذلك للتعرف علي ارائهم حول المادة العلمية التي تم عرضها خلال الدورة التدريبية ومقترحاتهم للدورات المقبلة؛ كما قامت النقابة العامة بتكريم المشاركين بالدورة التدريبية ومنحهم شهادات تقدير.

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IMG-20221023-WA0014
IMG-20221024-WA0085
IMG-20221024-WA0085
IMG-20221024-WA0084
IMG-20221024-WA0084

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