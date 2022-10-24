أصالة لـ عريس سوداني: لو أعرف وينه بعمل له أغنية زفة

أعلنت الفنانة أصالة، عن إعجابها بتصرف عريس سوداني قام بتحويل تكاليف زفافه إلى وجبات لإطعام المرضى.

وكتبت أصالة عبر حسابها على تويتر: "لو أعرف وينه بعمل له أغنية زفة له ولعروسته بصوتي أحتفل فيهم نيابة عن كل عربي فرح بتصرف العريس الرهيب".

تلتقي النجمة أصالة مع جمهورها المصري بدار الأوبّرا المصرية وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربيّة، ونشرت بوستر ترويجي للحفل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت أصالة معلقة :"رح نلتقى بمكان من سنين طويله فيه بنلتقي.. فيه بنينا ذكريات ووصلنا بصوت واحد لحدود السّما .. بدار الأوبّرا المصرية بأجمل وأعرق دار للموسيقى العربيّة الأصيلة.. الأغاني كتير حلوه ورح نقدّم بعض منها بشكل جديد ما بيشبه شي قبله.. متل لوحه رسمت ترتيب الأغاني مرّه نرقص ومرّه نسمع ومرّه نسرح وبصوت عالي حنغني.. رح نترك برّه كلّ الأوجاع ونجتمع على موعد للفرح للأمل للشجن للمحبًه وللوفا.. ليلة ختام مهرجان الموسيقى العربيّه رح تجمعنا سوا أنتوا وأنا بالسّاحره الآسره القاهرة".

أصالة وعمليات التجميل

وحسمت الفنانة أصالة الجدل حول إجرائها عمليات تجميل عقب تغيير ملامحها بشكل ملفت مؤخرا، وتساؤل الكثير من متابعيها ومحبيها حول سبب تغير شكلها المفاجئ.

وعلقت أصالة لأول مرة على الأسئلة المتكررة حول إجرائها عمليات تجميل قائلة:" سؤال هلكني.. سؤال تعبني.. سؤال جنّننني.. ألا وهو ( دخيلك شو عاملة؟) ومابعرف ليش متوقعين ماقول فا بتسبقوا الطلب بالتّرجّي".

واستطردت الفنانة أصالة قائلة في تغريدة لها عبر تويتر:" أنا بتعرفوني مافي شي بهالدنيي بيصير معي مابشارككم فيه بس ممكن (دخيلكم ماتسألوني) ؟ شو ما كنت عاجبتكم قبل العملات اللي عملتها؟ كأنًه هالشّي بيجرح ولّا أنا أوڤر؟".