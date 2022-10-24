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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سرى صيام: التشريعات فى القطاع المالى يجب أن تكون بحرص شديد

سرى صيام رئيس البورصة
سرى صيام رئيس البورصة السابق

قال سرى صيام رئيس البورصة السابق، إن التعامل مع الأسواق المالية يمثل الأدوات الأهم، وإن كان هناك تحفظ على مدى جاهزيتها.

وتابع صيام خلال كلمته فى المؤتمر الاقتصادى، على قدر سعادتى بما تم تناوله لكن الجميع كان يتحدث فقط على البورصة فى الأسواق المالية غير المصرفية.

وأضاف سرى صيام، لم يتم تناول دور التأمين، والتمويل العقارى، والسنادات، مؤكدا ضرورة التوعية بأن هناك أدوات أخرى غير البورصة. 

بعض التشريعات

وأوضح سرى صيام رئيس البورصة السابق إلى أن بعض التشريعات تحتاج إلى إعادة النظر وأن كان الأمر ليس الهدف، لافتا إلى قانون الرقابة المالية يحتاج إعادة نظر.

وأشار رئيس البورصة السابق، إلى أن التشريعات بشكل عام، فى القطاع المالى يجب أن يكون بحرص شديد.

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