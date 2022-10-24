وزيرة الهجرة تلبي دعوة "العلاقات الخارجية" بالنواب لمناقشة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج

أشاد النواب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بجهود السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث شاركت سيادتها في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تلبية لدعوة اللجنة، بحضور النائب كريم درويش رئيس اللجنة، والنائب طارق الخولي وكيل اللجنة، والنائبة أميرة صابر أمين السر، والسادة أعضاء اللجنة لمناقشة جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، في ملفات رعاية المصريين بالخارج، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

ومن ناحيته، ثَمّن النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية جهود الوزيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، قائلا: "إننا ندعم كل الجهود عقب ما لمسناه من خطط تحرك سريع وسعي لتلبية احتياجات المصريين بالخارج من أول يوم لتولي السفيرة سها جندي الوزارة في نشاط ملموس وملحوظ من النواب كممثلين عن المواطنين"، مشيرًا إلى أن التحرك في خطوات متتابعة حركت المياه الراكدة في ملفات تمثل أولوية للمصريين في الخارج، وهو ما يحقق بعدا مهما للأمن القومي لأحد أهم روافد العملة الأجنبية.

جاء تعليق السيد كريم درويش عقب تقديم السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عرضًا لجهود الوزارة وخطة العمل في ملفات رعاية المصريين بالخارج، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لمناقشة ما تم تقديمه للمصريين بالخارج، خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن الوزيرة سها جندي لمست دور وأهمية المصريين بالخارج كسفراء للدولة، وأنهم أكثر القادرين على صد الهجمات المنظمة ضد الدولة، موضحا أن مصر تحتاج لمن يعمل بجد واجتهاد لخدمة الوطن والمواطنين بالداخل والخارج.

وقال درويش إن لجنة العلاقات الخارجية تساند كل جهود الوزارة، وستدعم كل الخطوات التي تتخذها السفيرة سها جندي والتنسيق مع الجهات المختلفة والمسارعة للذهاب لعدد ضخم من الوزراء والهيئات للحصول على أكبر قدر من المكاسب للمصريين في الخارج، مضيفا: "نحن معكم قلبا وقالبا"، كما أكد النواب المشاركين في الاجتماع دعمهم لما تقوم به الوزيرة في كل خطواتها لتلبية مطالب المصريين في الخارج.

ومن ناحيته، قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، إنه يتم متابعة الجهد الضخم والمقدر لوزيرة الهجرة، مشيرا إلى أن قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك يجعلنا نقول إننا "طلعنا قماش"، وأضاف أن اللجنة على استعداد لدعم زيادة موازنة الوزارة والتي كان يتم تخفيضها للتركيز على تقديم خدمات ومحفزات للمصريين بالخارج، بدلا من التركيز على البروتوكولات والمبادرات والفعاليات.

وقال الخولي إن النواب يشعرون بوجود نتيجة ومعالجة حقيقية كنتاج لتحرك بدون أي حسابات معقدة للتعاون مع الوزارات الأخرى.

وعن مشكلة نقل الجثامين، أشارت وزيرة الهجرة إلى مد المظلة التأمينية للعاملين في الخارج بإصدار وثيقة التأمين، بالتعاون مع المجمعة التأمينية، وتصدر بقيمة 100 جنيه سنويًا، وتضمن تغطية بمبلغ 100 ألف جنيه لشحن ونقل الجثامين من الخارج.

وعن الأحوال المدنية ودور الوزارة لتلبية مطالب المواطنين بإصدار الأوراق الثبوتية، قالت الوزيرة إنه يتم التعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية لتجميع الأعداد الراغبة في إصدار أرقام بطاقات رقم قومي، كما تقوم السفارات والقنصليات بتجميع 500 اسم لتغطية تكلفة البعثة التي ستسافر لاستخراج الأوراق الثبوتية، مستعرضة جهد التعاون وحضور ممثلين عن الأحوال المدنية والهجرة والجوازات لكافة اجتماعات الكيانات في الخارج.



واستعرضت وزيرة الهجرة تفعيل دور التواصل المستدام لإدارة الشكاوى، استجابة للمشاكل الرئيسية للمصريين بالخارج، مع رصد لما ينشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي والإعلام من مناشدات مثلما حدث من تفاعل لإنقاذ الشاب المصري أحمد في موزمبيق، والذي استغاث أصدقاؤه عقب معاناته أثر إصابته بالتيفود وإجراءه 6 عمليات بالخارج، فشلت كلها، ورحلة التنسيق مع السفارات في موزمبيق وكينيا حتى تم نقله للمستشفى القبطي بنيروبي ثم نقله إلى القاهرة، بالتعاون مع وزارات الخارجية والصحة والطيران والتنسيق مع أصدقاء الشاب من الجالية في موزمبيق وأسرته بمحافظة الغربية، لحين وصوله سالمًا لمستشفى دار الشفاء لاستكمال علاجه.

وتابعت وزيرة الهجرة أن الوزارة حريصة على وجود إحصاء دقيق لعدد المصريين بالخارج، مضيفة أن الكيانات في الخارج يتم تنظيم عملهم حتي يقوموا بدور سياسي مؤثر لصالح الدولة المصرية، لأن المصريين بالخارج ثروة قومية تحتاج إلى الاستفادة من طاقاتها وتلبية احتياجاتهم.

من جانبها، رحبت النائبة سهام بشاي بالوزيرة وقالت إن أدائها المبهر فاق كل التوقعات، وقانون إعفاء السيارات للمصريين بالخارج أكبر دليل على أنها تفكر خارج الصندوق والتنسيق والتشبيك مع الوزارات دليل على الجهد والفكر المميز، وأشادت بدور التعاون مع الكنيسة والأزهر كمنظمات مجتمع مدني لها دور كبير.



وأشارت بشاي إلى تلقي عدد من المشكلات من المشاركين في مشروع بيت الوطن، وهو ما ردت عليه السفيرة سها جندي بأن وزارة الإسكان قدمت جهدًا كبيرا في هذا الملف ووصل المعروض إلى المرحلة السابعة، استجابة لإقبال المواطنين بالخارج ويتم حل المشاكل تباعًا، ونقل أي طلبات تصل والتنسيق لحلها.

وردا على استفسار من النائبة أميرة صبري، أمين سر اللجنة، والتي وصفت وزارة الهجرة بأنها من أهم الوزارات التي تهتم بالبشر والمصريين بالخارج، أوضحت السفيرة سها جندي، أهم نتائج لقاءات الجاليات عبر زووم، من شرح كل التفاصيل والجهود التي تقوم بها الوزارة وما يحدث من استجابات فورية مستمرة، آخرها طلب المستثمرين بالأمس للاستثمار في مجال شركة الرمال السوداء وتضمينها ضمن أسهم الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج.

وعن الدور الذي قامت به الوزارة مع شباب المصريين في أوكرانيا وروسيا، أشارت الوزيرة إلى التواصل على مدار الساعة مع الطلبة في أوكرانيا وخطة الإجلاء التي نُفذت بالتعاون مع سفاراتنا، وأضافت أنه يتم استكمال التواصل لنقل أوراقهم لجامعات مصرية والتواصل مع الطلبة في روسيا للاطمئنان على استقرار الأمور .

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الوزارة حريصة على التواصل مع الأساتذة المصريين أعضاء هيئة التدريس بكبرى الجامعات بالخارج، ردا على النائبة أميرة عن الراغبين في تبادل علمي مع الجامعات المصرية، لأن نسبة سفر هيئات التدريس زادت إلى نسبة تخطت 212%، وفقا لتقارير دولية، حيث أوضحت النائبة أميرة صابر، أنه لابد من التعاون مع وزارة التعليم العالي.

وفي السياق ذاته، أشارت وزيرة الهجرة إلى الجهد المبذول لمد عام إضافي لتوفيق الأوضاع لمن تجاوز مدة عشر سنوات إجازة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وقالت إنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي أيضا على تبادل الخبرات مع الأطباء بالخارج أصحاب الخبرات الكبيرة، لتقديم زيارات للمستشفيات الجامعية، وتوفير فرص تدريبية مع الخبراء والعلماء بالخارج للطلبة المتفوقين دراسيا في الجامعات المصرية.

وعن نزيف العقول، قالت وزيرة الهجرة إن نظريات الهجرة الحديثة تتحدث عن الهجرة من أجل التنمية، حيث نستفيد من المهاجرين والخبراء بالخارج في إطار جهود التطوير واستراتيجية عمل الحكومة، بما يوفر فرصة لتبادل الاستفادة، وذلك بالتوازي مع جهود الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تهدد حياة الشباب والأطفال الذين يستغلهم تجار البشر، خاصة مع نشر العدوى والادعاءات لمن سبق وسافر بهذه الطريقة غير الآدمية.

وردا على استفسار النائبة آيات الحداد عن استقبال الأفكار من الخبراء المتخصصة في مجال الهجرة، قالت السفيرة سها جندي: "حرصت على رسالة لقاء الوزيرة السابقة نبيلة مكرم لنرسي مبدأ الاستمرارية واستكمال الملفات، وليعرف كافة العاملين أنه لا يوجد مبدأ عاش الوزير مات الوزير، بل إكمال العمل ورصد كل الملفات المعلقة لتحقيق نجاحات فيها".

وأضافت وزيرة الهجرة، ردا على استفسار النائبة منال هلال، حول أهمية الشق الثقافي والإنساني والحضاري في ملف المصريين بالخارج، قالت الوزيرة إنه سيتم التعاون مع وزارة الثقافة لزيادة نشر أهداف المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بالخارج، والتوعية بأهمية الاستفادة من القوى الناعمة المصرية في الثقافة والفنون، وتعريف أبناء المصريين بالخارج بهويتنا وتاريخنا.

وأكدت وزيرة الهجرة أننا لن نألو جهدا في خدمة أبنائنا بالخارج، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المحفزات التي تم تقديمها المصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، ومن بينها تخفيضات في تذاكر الطيران للزوجة والأطفال، والتنسيق لعمل عضويات مؤقتة بالنوادي الرياضية للمصريين بالخارج خلال فترة الإجازة، وعمل امتحانات "أبناؤنا في الخارج" على فصلين دراسيين، بدلا من فصل دراسي واحد، بجانب عرض الفرص الاستثمارية في مصر، موضحة أن كل هذه الخدمات سيتم تضمينها في تطبيق إليكتروني واحد، للتيسير على المصريين بالخارج في الوصول إليها.