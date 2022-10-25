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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعديل مميز من مانهارت للنسخة الكهربائية تسلا 3 .. صور

تعديل مميز من مانهارت
تعديل مميز من مانهارت للنسخة الكهربائية تسلا 3

تحظى شركة تسلا على شعبية كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية والعربية، لما تقدمه من اصدرات متعددة تعمل بتقنية الدفع الكهربائي الحديثة، حيث ظهرت من خلال عدة طرازات ابرزها النسخة تسلا موديل 3 الشهيرة.

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وتمكنت شركة مانهارت المتخصصة في مجال تعديل السيارات، أن تضع بعض اللمسات الفريدة للنسخة تسلا 3، والتي ظهرت أغلبها عبر الهيكل الخارجي للسيارة، والتي تنتمي إلى فئة السيدان ذات المظهر الرياضي.

 السيارة تسلا 3 من مانهارت

جاءت السيارة تسلا 3 من مانهارت، ببطارية قياسية ليثيوم ايون بقوة 82 كيلوات/ساعة، مع محرك ثنائي كهربائي الاداء، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 513 حصانا، و 660 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

 السيارة تسلا 3 من مانهارت

تقدم مانهارت عدة خيارات خاصة بالترقيات ومنها، تعديل بنظام المكابح، بالاضافة إلى تحسينات داخلية تتعلق بمقصورة القيادة بحسب الاختيار، إلى جانب تعديلات اساسية منها جنوط رياضية طراز باراكودا والتي يبلغ قياسها 21 بوصة، بامكانية اختيار اللون .

 السيارة تسلا 3 من مانهارت

وتضم السيارة خيار متعلق بالنوافذ الخلفية الملونة، مع اطارات 235/30R21، بالاضافة إلى شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية تتخذ تصميم قرص العسل، إلى جانب المصابيح الامامية القياسية ذات المظهر الحاد، مع طلاء خارجي باللون الاسود، يميزة الكثير من اللمسات الحمراء مع تداخل اللون الرمادي ايضا.

 السيارة تسلا 3 من مانهارت

حيث ظهرت تلك اللمسات عبر مقدمة السيارة بالاضافة إلى المرايات الجانبية، والجزء السفلي، إلى جانب الناحية الخلفية، كما حصلت على بعض الملصقات بواجهة الزجاج الامامي العلوية تحمل كلمة MANHART. 

 السيارة تسلا 3 من مانهارت
تسلا مانهارت شركة مانهارت تسلا موديل 3 السيارة تسلا 3

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