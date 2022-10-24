محافظ دمياط ووزير الكهرباء يبحثان سُبل تعزيز الفرص الاستثمارية لإقامة مشروعات

في قطاع الطاقة المتجددة والخضراء...

بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سُبل تعزيز الفرص الاستثمارية لاقامة مشروعات بقطاع الطاقة المتجددة والخضراء على أرض محافظة دمياط، وذلك خلال اجتماع انعقد اليوم بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور المهندس كونراد الفيرموت ممثل مجموعة أزتك سولارايت وهي إحدى اكبر الشركات الالمانية في مجال الطاقة المتجددة والخضراء.

تتخصص تلك المجموعة في الطاقة الشمسية ومشتقاتها والمنتجات الخاصة بها، التى اعربت عن رغبتها في الاستثمار في مصر ، واشارت " محافظ دمياط " إلى ان الاجتماع تناول مناقشة فرص إقامة أول مجمع صناعي في هذا المجال في محافظة دمياط والذى سيساهم و بشكل كبير في جذب الإستثمارات في مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وكذلك المساهمة في التنمية المجتمعية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وأشارت " المحافظ " إلى أن تلك المشروعات تأتى تأكيداً على التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والألمانى، وأيضا دور مصر الداعم لهذا القطاع باعتبارها من أهم الدول المنتجة للطاقة المتجددة حول العالم، كما يعكس جهود الدولة لاستضافة مؤتمر لأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في دورته السابعة والعشرين (COP 27) بمدينة شرم الشيخ.