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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم تحتفل بمليار مشاهدة على تيك توك

صدى البلد

احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بتخطيها رقم المليار مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

وشاركت دنيا سمير غانم جمهورها نجاحها في تخطي هاشتاج دنيا سمير غانم المليار مشاهدة خاصة بعد عرضها مسرحية انستونا.

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رامي رضوان يدعم دنيا سمير غانم في العرض الأول من "آنستونا"

أبطال مسرحية آنستونا
يشارك في بطولة مسرحية آنستونا مع دنيا سمير غانم كل من كريم عفيفي، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، مريم السكري، عمرو عبد العزيز، ألحان المهدي، وهي من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب ومن إخراج خالد جلال.

قصة مسرحية آنستونا
تدور أحداث قصة مسرحية آنستونا حول فتاة من منطقة شعبية تحلم بالشهرة، ويكتشفها أحد الأشخاص الذي يمهد لها طريق النجومية، وتقدم خلالها دنيا سمير غانم عدد من الاستعراضات والأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى.

واحتفت الفنانة دنيا سمير غانم بأول يوم عرض لمسرحيتها الجديدة والأولى “آنستونا” التي انطلقت مساء الخميس على إحدى مسارح 6 أكتوبر بحضور شقيقتها إيمي وزوجها حسن الرداد وميرفت أمين وعدد من أصدقائها.

دنيا سمير غانم الفنانة دنيا سمير غانم مسرحية أنستونا

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