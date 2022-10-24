عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من أهم الصور في حياتي.. تعرف على قصة صورة دنيا سمير غانم مع ماما نوال

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

 نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة جمعتها بالدكتورة نوال الدجوى، من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، من عرض مسرحية “أنستونا”.

 

علقت على الصورة قائلة: "‎الصور دي من أهم الصور المعبرة في حياتي .. ‎لإني متصورة مع الأم و الأستاذة المربية الفاضلة د/نوال الدجوي أو زي ما اتعودنا نقول لها “ماما نوال”.

 

وتابعت قائلة: "أنا فخورة إني متخرجة من مدرسة "دار التربية “ و جامعة “MSA” اللي حضرتك بكل تفاني بذلتي مجهود كبير في انهم يكونوا مكان جميل مش بس للتعليم و التربية و لكن لإكتشاف المواهب”.

 

كما أضافت: "لما كنت في أولي حضانة مدرستي هي اللي اكتشفت إني بعرف أغني و كانوا كل مدرسين الموسيقي مهتمين انهم يخلوني أغني كل سنة في حفلة المدرسة و كانوا بابي و مامي بييجوا و يتفرجوا عليا و كانت دي من أجمل ذكرياتي اللي استرجعتها امبارح لما كنتي حضرتك بتتفرجي عليا وانا بمثل علي المسرح و جملة حضرتك ليا بعد العرض "انت هتخليني أهتم أكتر بالمواهب الصغيرة في المدرسة عشان يكونوا زيك ". 

خبر x ترند.. رامي رضوان يدعم دنيا سمير غانم وديانج مطلوب في الهلال السعودي

دنيا سمير غانم تحتفل بأول عروض مسرحية آنستونا بحضور أسرتها | صور

واختتمت حديثها، :"انا بشكرك جدا علي كل حاجة زرعتيها فيا من زمان بطريقة مباشرة او غير مباشرة،‎ حضرتك و الأم الثانية لينا ميس مني الدجوي رمز للرقي و الشياكة و صديقتي و زميلتي إنجي منصور ‎حقيقي نورتوني و أثرتوا فيا أوي و بحبكوا اوي".

يذكر أن احتفت الفنانة دنيا سمير غانم بأول يوم عرض لمسرحيتها الجديدة والأولى “آنستونا” التي انطلقت مساء الخميس على إحدى مسارح 6 أكتوبر بحضور شقيقتها إيمي وزوجها حسن الرداد وميرفت أمين وعدد من أصدقائها. 

وقدمت دنيا سمير غانم عرضا مسرحيا مليئا بالأحداث الكوميدية والغناء والاستعراضات بعد فترة تحضيرات دامت حوالي شهرين وسط حفاوة وإعجاب من جميع الحاضرين. 

دنيا سمير غانم الفنانة دنيا سمير غانم الإنستجرام أنستونا حسن الرداد إيمي ميرفت أمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلعش عامل نظافة.. ناقدة فنية تكشف مفاجأة خاصة بواقعة كشرى التحرير

أول إصابة للأهلي في الموسم الجديد للدوري

شوبير: تأجيل مبارة الزمالك أمام بيراميدز | تفاصيل

مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان مباشر الآن 1-0 في الدوري

بيان من الديوان الملكي حول الحالة الصحية للأمير محمد بن سلمان

الدولار سيبلغ ذروة جديدة أسرع من المتوقع.. تحليل خطير من جولدمان ساكس

إصابة نجم الفريق.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

باروكة.. صفحة للشعر المستعار تصدم جمهور هنا الزاهد

موضوعات متعلقة

اليوم.. حفل محمد الحلو ضمن مهرجان الموسيقى العربية

يوسف فوزي: اصيبت بمرض الشلل الرعاش وانا بصحة جيدة حاليا

يوسف فوزي: حسين ومصطفي فهمي زملائي بالمدرسة

قلبي بيتقطع عليها.. مادلين طبر تدعم شيرين عبد الوهاب في أزمتها

أخبار الفن| حقيقة اعتزال ويجز للغناء .. مفاجآت جديدة في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

فريق عمل «أرواح خفية» يحتفل بعيد ميلاد سمية الخشاب |صور

صورة جديدة من كواليس فيلم "المطاريد" .. شاهد

أمير طعيمة: حد فكر في بنات شيرين قبل ما يتكلم ؟ .. اتقوا ربنا

ترشيحاتنا

برج العقرب في عيد ميلادها الـ 37.. إطلالات سالي عبد السلام تكشف عن جرأتها

مكافأة مالية ضخمة تنتظر فيريرا في هذه الحالة.. فيديو

ارتفاع أسعار النفط عالميا مع اقتراب تطبيق حظر واردات النفط الروسي بأوروبا

هبة قطب تكشف أمر خطير على السوشيال ميديا يسبب الطلاق.. شاهد

المناظرة هي الحل.. هبة قطب تكشف في 3 خطوات حل المشاكل الزوجية

مضيفة طيران تكشف عن أسوأ ركاب الطائرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوعى تتجاهلها.. 8 علامات في الوجه مؤشر للإصابة بالكبد الدهني

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز لأولادك بطريقة غير تقليدية

برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022: حلمك يتحقق

برج العذراء.. حظك اليوم 24 أكتوبر 2022: تجنب اتخاذ مثل هذه القرارات

فيديو

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ