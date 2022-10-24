من أهم الصور في حياتي.. تعرف على قصة صورة دنيا سمير غانم مع ماما نوال

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة جمعتها بالدكتورة نوال الدجوى، من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، من عرض مسرحية “أنستونا”.

علقت على الصورة قائلة: "‎الصور دي من أهم الصور المعبرة في حياتي .. ‎لإني متصورة مع الأم و الأستاذة المربية الفاضلة د/نوال الدجوي أو زي ما اتعودنا نقول لها “ماما نوال”.

وتابعت قائلة: "أنا فخورة إني متخرجة من مدرسة "دار التربية “ و جامعة “MSA” اللي حضرتك بكل تفاني بذلتي مجهود كبير في انهم يكونوا مكان جميل مش بس للتعليم و التربية و لكن لإكتشاف المواهب”.

كما أضافت: "لما كنت في أولي حضانة مدرستي هي اللي اكتشفت إني بعرف أغني و كانوا كل مدرسين الموسيقي مهتمين انهم يخلوني أغني كل سنة في حفلة المدرسة و كانوا بابي و مامي بييجوا و يتفرجوا عليا و كانت دي من أجمل ذكرياتي اللي استرجعتها امبارح لما كنتي حضرتك بتتفرجي عليا وانا بمثل علي المسرح و جملة حضرتك ليا بعد العرض "انت هتخليني أهتم أكتر بالمواهب الصغيرة في المدرسة عشان يكونوا زيك ".

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واختتمت حديثها، :"انا بشكرك جدا علي كل حاجة زرعتيها فيا من زمان بطريقة مباشرة او غير مباشرة،‎ حضرتك و الأم الثانية لينا ميس مني الدجوي رمز للرقي و الشياكة و صديقتي و زميلتي إنجي منصور ‎حقيقي نورتوني و أثرتوا فيا أوي و بحبكوا اوي".

يذكر أن احتفت الفنانة دنيا سمير غانم بأول يوم عرض لمسرحيتها الجديدة والأولى “آنستونا” التي انطلقت مساء الخميس على إحدى مسارح 6 أكتوبر بحضور شقيقتها إيمي وزوجها حسن الرداد وميرفت أمين وعدد من أصدقائها.

وقدمت دنيا سمير غانم عرضا مسرحيا مليئا بالأحداث الكوميدية والغناء والاستعراضات بعد فترة تحضيرات دامت حوالي شهرين وسط حفاوة وإعجاب من جميع الحاضرين.