من أهم الصور في حياتي.. تعرف على قصة صورة دنيا سمير غانم مع ماما نوال

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة جمعتها بالدكتورة نوال الدجوى، من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، من عرض مسرحية “أنستونا”.
علقت على الصورة قائلة: "الصور دي من أهم الصور المعبرة في حياتي .. لإني متصورة مع الأم و الأستاذة المربية الفاضلة د/نوال الدجوي أو زي ما اتعودنا نقول لها “ماما نوال”.
وتابعت قائلة: "أنا فخورة إني متخرجة من مدرسة "دار التربية “ و جامعة “MSA” اللي حضرتك بكل تفاني بذلتي مجهود كبير في انهم يكونوا مكان جميل مش بس للتعليم و التربية و لكن لإكتشاف المواهب”.
كما أضافت: "لما كنت في أولي حضانة مدرستي هي اللي اكتشفت إني بعرف أغني و كانوا كل مدرسين الموسيقي مهتمين انهم يخلوني أغني كل سنة في حفلة المدرسة و كانوا بابي و مامي بييجوا و يتفرجوا عليا و كانت دي من أجمل ذكرياتي اللي استرجعتها امبارح لما كنتي حضرتك بتتفرجي عليا وانا بمثل علي المسرح و جملة حضرتك ليا بعد العرض "انت هتخليني أهتم أكتر بالمواهب الصغيرة في المدرسة عشان يكونوا زيك ".
واختتمت حديثها، :"انا بشكرك جدا علي كل حاجة زرعتيها فيا من زمان بطريقة مباشرة او غير مباشرة، حضرتك و الأم الثانية لينا ميس مني الدجوي رمز للرقي و الشياكة و صديقتي و زميلتي إنجي منصور حقيقي نورتوني و أثرتوا فيا أوي و بحبكوا اوي".
يذكر أن احتفت الفنانة دنيا سمير غانم بأول يوم عرض لمسرحيتها الجديدة والأولى “آنستونا” التي انطلقت مساء الخميس على إحدى مسارح 6 أكتوبر بحضور شقيقتها إيمي وزوجها حسن الرداد وميرفت أمين وعدد من أصدقائها.
وقدمت دنيا سمير غانم عرضا مسرحيا مليئا بالأحداث الكوميدية والغناء والاستعراضات بعد فترة تحضيرات دامت حوالي شهرين وسط حفاوة وإعجاب من جميع الحاضرين.