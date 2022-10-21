خبر x ترند.. رامي رضوان يدعم دنيا سمير غانم وديانج مطلوب في الهلال السعودي

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت في الصورة برفقة زوجها الإعلامي رامى رضوان من كواليس مسرحيتها :"انستونا".

تصدر هاشتاج عدي التميمي المرتبة الأولى علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد استشهاد الشاب الفلسطيني أثناء مقاومته جنود الاحتلال.

وجاءت أبرز التغريدات كالتالي:" قاوم حتي آخر نفس".

نشر فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بوست جديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر :"ديانج مطلوب في الهلال السعودي باي سعر ، الهلال مستعد يدفع من ٨ إلى عشرة ملايين دولار وياخدو ديانج ، الاهلي لن يفرط في ديانج في ظل عدم وجود بديل لة".