خبر x ترند.. رامي رضوان يدعم دنيا سمير غانم وديانج مطلوب في الهلال السعودي

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
رامي رضوان يدعم دنيا سمير غانم في العرض الأول من "آنستونا"
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وظهرت في الصورة برفقة زوجها الإعلامي رامى رضوان من كواليس مسرحيتها :"انستونا".
هاشتاج عدي التميمي يتصدر تويتر.. ومغردون:" قاوم حتى آخر نفس"
تصدر هاشتاج عدي التميمي المرتبة الأولى علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد استشهاد الشاب الفلسطيني أثناء مقاومته جنود الاحتلال.
وجاءت أبرز التغريدات كالتالي:" قاوم حتي آخر نفس".
فرج عامر : ديانج مطلوب في الهلال السعودي بأي سعر
نشر فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بوست جديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكتب فرج عامر :"ديانج مطلوب في الهلال السعودي باي سعر ، الهلال مستعد يدفع من ٨ إلى عشرة ملايين دولار وياخدو ديانج ، الاهلي لن يفرط في ديانج في ظل عدم وجود بديل لة".