رامي رضوان يدعم دنيا سمير غانم في العرض الأول من "آنستونا"

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت في الصورة برفقة زوجها الإعلامي رامى رضوان من كواليس مسرحيتها :"انستونا".

احتفت الفنانة دنيا سمير غانم بأول يوم عرض لمسرحيتها الجديدة والأولى “آنستونا” التي انطلقت مساء الخميس على إحدى مسارح 6 أكتوبر بحضور شقيقتها إيمي وزوجها حسن الرداد وميرفت أمين وعدد من أصدقائها.

وقدمت دنيا سمير غانم عرضا مسرحيا مليئا بالأحداث الكوميدية والغناء والاستعراضات بعد فترة تحضيرات دامت حوالي شهرين وسط حفاوة وإعجاب من جميع الحاضرين.