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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الحجار يختتم حفله بمجموع من أغاني انتصارات أكتوبر

صدى البلد

اختتم الفنان علي الحجار حفله بدار الأوبرا المصرية ب"ميدلي الانتصارات" وقدم مجموع مختارة من أغاني انتصارات أكتوبر احتفالا بذكرى النصر العظيم.

وبادل الجمهور علي الحجار برفع أعلام مصر أثناء غناء الكلمات الوطنية منها "بسم الله وراجعين".


وبدء الفنان علي الحجار حفله ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بأغنية "بوابة الحلواني " بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عاطف، يليها "على قد ما حبينا"، و"أنا كنت عيدك" وغيرها من أعماله الشهيرة.


جاء ذلك بعد تفاعل الجمهور مع محمد الحلو على إيقاع أغنيات "الوسية وليالي الحلمية وعراف  وأهيم شوقا"،  على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

واستقبل الجمهور محمد الحلو بحفاوة كبيرة قبل أن يبدأ برنامج الحفل بأغاني صدقي وليالي الحلمية وأهيم شوقا وغيرها، وبادل الجمهور التحية قائلا:"وحشتوني".


تفاصيل حفل كارول سماحة

وضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 31 تحيي الفنانة اللبنانية كارول سماحة حفلا بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي وذلك فى الثامنة مساء الاربعاء ٢٦ اكتوبر على مسرح النافورة يسبقها فاصلا للفنان محمد محسن وفقرة موسيقية لعازف الكمان الدكتور حسن شرارة .

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال أطفال الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر عدد من اعمال زمن الفن الجميل .

وتختتم فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب حيث يعقد على المسرح الصغير فى العاشرة صباحا جلسة تدور حول محور تجارب مستحدثة فى المسرح الغنائى العربي بحضور الدكتورة رشا طموم (مصر) مقررا ومشاركة الباحثين الدكتور عصام الجودر (البحرين) ، الدكتور قاسم الباجي (تونس) ، الدكتور رامي شاهين (سوريا / ألمانيا) ، الدكتوو عزيز الورتاني (تونس) .
وتستأنف الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهرا وتتناول قضايا جمع وتوثيق وإحياء المسرح الغنائى العربي بحضور الدكتور محمد شبانة (مصر) مقررا وبمشاركة الدكتور نضال نصيرات (الأردن) ، الدكتورة ثناءالحلوة (لبنان) والدكتورة إيمان مهران (مصر).
كما تتواصل منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء العربى فى الرابعة مساء على المسرح الصغير.

علي الحجار ميدلي الانتصارات الأوبرا المصرية

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