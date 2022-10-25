سيدة فقيرة  ببني سويف تطالب بإجراء عملية جراحية على العين اليسرى

أرسلت القارئة يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاجها واجراء عملية جراحية لها في العين .

وقالت محاسن معوض علي معوض في استغاثتها انا عمري 52 عاما مقيمة بعزبة التحرية بمدينة بني سويف انا سيدة فقيرة لا أعمل ولا أتقاضي معاشا انا ولا زوجي ومعا نا 6 أولاد قمت باجراء عملية الشبكية في القصر العيني علي عيني اليسري وبعد فترة عادت نفس العين ولعدم الرؤيا اطالب باجراء عملية جراحية وازالة غشاء علي النظر ولا أستطيع اجراءها علي حسابي الشخصي حيث انني سيدة فقيرة ولا املك شي.

وطالبت السيدة من وزير الصحة ومحافظ بني سويف واهل الخير التواصل معها لاجراء العملية قبل أن تتدهور حالتها أكثر من ذلك للتواصل مع مقدمة الشكوي علي رقم01270073141 .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.