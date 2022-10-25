بعد عامين زواج.. درة: بقدر وبحترم غيرة جوزي عليا

عبرت الفنانة درة بطلة مسلسل "المتهمة" عن رايها فى الزواج بعد مرور عامين على زواجها.

وأكدت الفنانة درة خلال حوارها مع برنامج "الحكاية"المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أنها موفقة فى حياتها الزوجية، وفكرة الزواج عموما تختلف من شخص لآخر.

وتابعت الفنانة درة: ان المسؤولية تزداد بعد الزواج،حيث أن العمل يكون أولوية الشخص قبل الزواج وبعده يصبح الزوج أولوية أخرى أيضا ، مؤكدة أنها تحترم وتقدر زوجها.

وعن الكرة قالت درة:' أنا وجوزي مريحين دماغنا خالص من الكورة وبقدر وبحترم غيرة جوزي عليا".

https://fb.watch/gmTQGhxjAR/