نجم الإسماعيلي السابق لـ صالح جمعة: يا تخس يا تمشي من النادي

طالب سيد عبد الرازق "بازوكا" نجم الإسماعيلي السابق صالح جمعة لاعب الدراويش بالرحيل عن الدراويش حال استمر على هذا الوزن الزائد.



قال بازوكا في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "صالح جمعة وزنه زايد أوي والمفروض يتمرن مرتين في اليوم ويا يخس يا يمشي من النادي".



وأضاف: "أطالب جاريدو بمنع الإجازات في الإسماعيلي، وحمدي النقاز المفروض ظهير أيمن ليه بيلعب قلب دفاع".



وختم حديثه قائلا: "جاريدو لازم يفوق واللاعيبة لازم تفوق وتقدم مستوى مميز".

جاريدو يعلق على هزيمته أمام غزل المحلة

علق خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للإسماعيلي على هزيمة فريقه من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري هذا الموسم.



قال جاريدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الهجمات المرتدة لفريق غزل المحلة أثرت علينا سلبا، وحاولنا العودة بعد تسجيل الهدف الأول وتسجيل التعادل ولكن هذه هي كرة القدم"



أضاف: "حتى الدقيقة الأخيرة كنا نقاتل لتسجيل التعادل، ولكن هذه هي كرة القدم ، علينا تهدئة الأوضاع في الوقت الحالي بعد الخسارتين وعلينا العمل بشكل جاد للعودة إلى الطريق الصحيح".



وختم حديثه قائلا: "مازال أمامنا الكثير من العمل، وأعرف جيدا أن الجماهير غاضبة ولكن الدوري مازال طويلا".