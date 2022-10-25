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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برومو مسلسل إيجار قديم.. يبدأ عرضه السبت على شاشة ON E.. شاهد

ايجار قديم
ايجار قديم

طرحت شركة k media البرومو الرسمي الأول لمسلسل "إيجار قديم" الذي يقوم ببطولته النجم شريف منير، ويشاركه البطولة محمد الشرنوبي وصلاح عبدالله وفيدرا، و يبدأ عرضه على شاشة قناة ON E، السبت المقبل الموافق 29 نوفمبر، في تمام الساعة 8 مساء.

https://fb.watch/gmWjQUaYUe/

وتدور أحداث مسلسل "إيجار قديم" حول فكرة قانون الإيجار القديم، من خلال الشخصية الرئيسية "رمزي" التي يلعبها شريف منير،  إذ يسكن في شقة إيجار قديم، وفي نفس الوقت يمتلك عمارة في مصر الجديدة، تم تأجيرها بالكامل منذ زمن بعيد بنظام الإيجار القديم، وفجأة يتمكن صاحب العمارة التي يسكنها "رمزي" من الحصول على ترخيص بهدمها لتردي وضعها، وبالتالي طرد كل ساكنيها.

وهنا يجد رمزي نفسه في الشارع بلا مأوى، فيضطر للعودة إلى عمارته الملك، فلا يجد له مكانا بها، فيبدأ في دراسة حالة سكان العمارة بحثاً عن شقة تصلح لخروج ساكنيها بشكل قانوني ليعيش هو بها.

فيما يلقي المسلسل الضوء على حياة سكان العمارة اليومية، و يطرح مناقشة درامية حول ظروفهم الاجتماعية، وعلاقاتهم الإنسانية، ومن أبرز تلك العلاقات ثنائية الفنان صلاح عبدالله والد محمد السنوبي خلال أحداث المسلسل، إذ يكشف المسلسل في إطار اجتماعي لايت، عن علاقة الآباء بالأبناء واختلاف الأولويات بين الأجيال.

وخلال البرومو ظهر كافة أبطال العمل في عدة مشاهد سريعة متنوعة، تمزج بين الكوميديا والتراجيديا، مع بعض المشاهد الرومانسية.

ويواصل فريق عمل "إيجار قديم" تصوير المشاهد الأخيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يجتمع نجوم العمل يوميا لتصوير المشاهد الخارجية المتبقية والتي تعرض ضمن الحلقات الأخيرة للمسلسل.

أبطال مسلسل ايجار قديم :

الجدير بالذكر أن مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، فيددرا، صلاح ‏عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وعلاء زينهم، ‏والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، ‏ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال نوفمبر المقبل، وتدور ‏أحداثه في إطار اجتماعي لايت.‏

ايجار قديم برومو إيجار قديم شاشة ON E

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