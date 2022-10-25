كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية من الرياض| شاهد

نشرت الفنانة كارمن سليمان صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت كارمن سليمان بلوك كلاسيكي، حيث ارتدت جامبسوت باللون الأسود، مع لمسات فريدة من الميك آب تبرز جمالها، ووضعت اكسسوارات تتلائم مع الإطلالة.

يذكر أن المطربة كارمن سليمان طرحت مؤخرا أحدث أغانيها باللهجة الخليجية على موقع “يوتيوب”، والتى تحمل اسم "خيرة" من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ وألحان عبد القادر الأحمد وتوزيع مكس وماستر محمد عصمت، وإنتاج زوجها المطرب والملحن مصطفى جاد.

وطرحت مؤخرا المطربة كارمن سليمان والمطرب المغربى زهير البهاوى، فيديو كليب الديو الغنائي باللهجة المغربية، الذى يجمعهما سويًا بعنوان "حبك أنت"، عبر موقع “يوتيوب”، وهى من كلمات محمد المغربى، وألحان مهدى مزين، وتوزيع بلال أفريكانو، وإخراج أمير الروانى، وتم تصويرها فى مدينة تطوان بالمغرب.