برفقة زوجها.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة رومانسية

شاركت الفنانة كارمن سليمان صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهرت كارمن سليمان في الصورة برفقة زوجها بإطلالة رومانسية، مما نال اعجاب متابعيها.

يذكر أن المطربة كارمن سليمان طرحت مؤخرا أحدث أغانيها باللهجة الخليجية على موقع “يوتيوب”، والتى تحمل اسم "خيرة" من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ وألحان عبد القادر الأحمد وتوزيع مكس وماستر محمد عصمت، وإنتاج زوجها المطرب والملحن مصطفى جاد.

وطرحت مؤخرا المطربة كارمن سليمان والمطرب المغربى زهير البهاوى، فيديو كليب الديو الغنائي باللهجة المغربية، الذى يجمعهما سويًا بعنوان "حبك أنت"، عبر موقع “يوتيوب”، وهى من كلمات محمد المغربى، وألحان مهدى مزين، وتوزيع بلال أفريكانو، وإخراج أمير الروانى، وتم تصويرها فى مدينة تطوان بالمغرب.