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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة رومانسية لـ كارمن سليمان برفقة زوجها

كارمن سليمان وزوجها
كارمن سليمان وزوجها

شاركت المطربة كارمن سليمان جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت  كارمن سليمان برفقة زوجها بإطلالة رومانسية، مما حاز على إعجاب متابعيها.

بإطلالة طبيعية.. كارمن سليمان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة رومانسية مع زوجها


يذكر أن المطربة كارمن سليمان طرحت مؤخرا أحدث أغانيها باللهجة الخليجية على موقع “يوتيوب”، والتى تحمل اسم "خيرة" من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ وألحان عبد القادر الأحمد وتوزيع مكس وماستر محمد عصمت، وإنتاج زوجها المطرب والملحن مصطفى جاد.

وطرحت مؤخرا المطربة كارمن سليمان والمطرب المغربى زهير البهاوى، فيديو كليب الديو الغنائى باللهجة المغربية، الذى يجمعهما سويًا بعنوان "حبك أنت"، عبر موقع “يوتيوب”، وهى من كلمات محمد المغربى، وألحان مهدى مزين، وتوزيع بلال أفريكانو، وإخراج أمير الروانى، وتم تصويرها فى مدينة تطوان بالمغرب.

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